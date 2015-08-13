مسن كورى جنوبى يحرق نفسه مطالبا اليابان بالاعتذار عن جرائم الحرب العالمية

أضرم رجل كورى جنوبى فى الثمانين من عمره، النار فى نفسه أثناء احتجاج، لحث اليابان على الاعتذار عن إجبار فتيات ونساء كوريات على العمل فى بيوت بغاء، لخدمة الجنود أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقع الحادث ـ حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، أثناء مظاهرة تتكرر كل أسبوع أمام السفارة اليابانية قبل الذكرى السبعين لانتهاء الاستعمار اليابانى لشبه الجزيرة الكورية، التى تحل فى 15 أغسطس.

وقال منظمون، "إنه مع اقتراب موعد الذكرى كانت مظاهرة أمس أكبر من المعتاد، وشارك بها نحو 2000 شخص، من بينهم 3 من 47 امرأة كورية ما زلن على قيد الحياة، كانت اليابان تطلق عليهن مصطلح "نساء الراحة".

وسارع المارة بإلقاء لافتات الاحتجاج على الرجل الذى أشعل النار فى نفسه فى محاولة لإطفاء النيران، ونقله مسعفون إلى المستشفى.

وقال طبيب بالمستشفى، فى تصريحات صحفية، إن الرجل، الذى عرفته جماعة مدنية ينتمى لها باسم "تشوى هيون يول"، فى حالة خطيرة، بعد أن أصيب بحروق فى العنق والوجه والنصف العلوى، موضحًا أن المريض مسن ويعانى حروقًا بالغة، لذلك فإن نجاته غير مؤكدة.

وذكر بيان للجماعة المدنية، التى تدافع عن حقوق ضحايا العمالة القسرية، نشر على الإنترنت، أن تشوى انضم للجماعة العام الماضى، وأن والده كان عضوًا بحركة استقلال مناهضة لليابان فى 1932، وسجن لمدة عام.

يذكر أن استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين عامى 1910 و1945 لا يزال موضوعًا شائكًا فى كوريا الجنوبية.

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