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لجنة انتخابات جدة تدرب 626 من أعضاء المراكز الانتخابية

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لجنة انتخابات جدة تدرب 626 من أعضاء المراكز الانتخابية لجنة انتخابات جدة تدرب 626 من أعضاء المراكز الانتخابية

    عقدت اللجنة المحلية لانتخابات محافظة جدة ورشة عمل للتعريف بمهام وإجراءات العمل لمندوبي لجنة الطعون ومأموري الضبط واستهدفت 45 متدرباً.

 وأوضح منسق اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة جدة محمد الزهراني أن ورشة العمل استعرضت أهم المهام والمسؤوليات التي يتوجب على مأمور الضبط القيام بها خلال فترة العملية الانتخابية وأهم المخالفات التي يتوجب رصدها والتعامل معها وكذلك التعرف على النماذج المستخدمة في ضبط تلك المخالفات.

وفي سياق متصل تنطلق مطلع الأسبوع القادم دورات تدريبية لأعضاء المراكز الانتخابية "رجال ونساء" حيث سيتم عقد 14 دورة تدريبية تستهدف 626 متدرباً من الجنسين بواقع خمس دورات تدريبية في مبنى أمانة محافظة جدة ل 430 متدرباً من الرجال بمعدل 86 متدرباً يومياً، وكذلك خمس دورات تدريبية للسيدات في مركز الإشراف التربوي تستهدف 106 متدربات، إضافة لأربع دورات تدريبية تستهدف 90 متدربة في بلديات المحافظات.

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