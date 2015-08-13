تكريم جندي من أمن المسجد الحرام لأمانته وإخلاصه في عمله

كرم الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام، الجندي مصطفى محمد جدم من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام لقاء أمانته وإخلاصه في عمله.

وبتوجيه من اللواء د. سعود بن عبدالله الخليوي مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، سلم العميد عبدالله بن محمد العصيمي مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الجندي مصطفى شهادة شكر وتقدير ومبلغاً مالياً نيابة عنه.

وعبر اللواء الخليوي عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام على هذه اللفتة غير المستغربة منه والذي يحرص دائماً على تشجيع منسوبي أمن الحج والعمرة ليكون حافزاً لهم لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.