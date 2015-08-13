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تشكيل لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية في الباحة

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    ‏اصدر وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارا بتشكيل لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية بمنطقة الباحة برئاسة د. عبدالهادي بن علي الزهراني، وعضوية كل من د. سعيد بن سعد العمري، وعلى بن غرم الله الغامدي.

وتتمثل مهام اللجنة في النظر في المخالفات الانتخابية والطعون التي تُقدَّم ضدّ قرار اللجنة المحلية للانتخابات والتحقّق منها.

وتتولى اللجنة البتّ في المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها، ومن حقها أن تستبعد أيَّ مرشح، وأن تحرم أيَّ ناخب من التصويت، وأن تلغي فوز أيِّ مرشح، ولها الحق في إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن.

وتضمن القرار أن جميع قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) خلال خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بالقرار أو نشره .

وستبدأ اللجنة ممارسة أعمالها اعتباراً من تاريخ بداية قيد الناخبين في السابع من ذي القعدة المقبل، وتنتهي بمباشرة أعضاء المجالس البلدية مهام أعمالهم بالمنطقة، بحسب نطاقها المكاني.

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