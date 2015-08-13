مدير الأمن العام: المرحلة تستلزم من الجميع العمل بروح الفريق الواحد

رأس مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج الاجتماع الأمني الذي عقد بصالة الاجتماعات بشرطة منطقة عسير، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء محمد أبوقرنين وقائد قوات الطوارىء الخاصة اللواء خالد بن قرار الحربي وبحضور كافة القيادات الأمنية في المنطقة.

وفي مستهل الاجتماع رفع مدير الأمن العام شكره وتقديره لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي شرف الجميع بتقديم واجب العزاء لأسر شهداء الواجب جراء الاعتداء الآثم الذي تعرض له مسجد قوة الطوارىء الخاصة بمنطقة عسير مؤخراً.

كما شدد على أهمية المرحلة الحالية والقادمة التي تستلزم من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية القيادة -حفظها الله- للحفاظ على الأمن والتسهيل على المواطن والمقيم كما نوه معاليه بالدعم غير المحدود الذي يتلقاه الأمن العام من لدن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين الذي مكن جهاز الأمن العام من تحقيق الريادة والضرب بيد من حديد لكل متطاول على الأمن في هذا الوطن. وقال "الجميع يشهد لكم يا رجال الأمن بالإنجاز والطموح ليس له حدود فكما أن المجتمعات تتطور الجريمة وأدواتها تتطور مما يستلزم رفع وتيرة الأداء، وكما تعلمون أن المواطن شريك لنا في تحقيق الأمن، فالوطن للجميع وخدمته واجبه من الجميع" .

وأضاف "إننا مقبلون على مرحلة مهمة تتمثل في موسم الحج، وتعلمون ما تقدمه قيادة هذه البلاد -حفظها الله- لهذه المناسبة المهمة من دعم غير محدود للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام أداء الركن الخامس من الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا يستلزم منا أن نكون في الموعد دائما بأدائنا والرقي في ذلك، تبعا لما يتوفر لدينا من إمكانات مادية وبشرية وآلية".