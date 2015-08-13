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افتتاح معرض النادي الموسمي للبنات في الزلفي

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افتتاح معرض النادي الموسمي للبنات في الزلفي افتتاح معرض النادي الموسمي للبنات في الزلفي

    افتتح صالح المدالله محافظ الزلفي بالإنابة الإثنين معرض النادي الموسمي للبنات في مقر الثانوية الأولى، بحضور محمد الطريقي مدير التعليم بالمحافظة وعدد من المسؤولين بالإدارة.

وتجول المدالله في أركان المعرض، واطلع على نماذج من إنتاج الطالبات في مجال استثمار مخلفات البيئة بتصميم الأشكال الجمالية، وتصنيع بعض المستلزمات النسائية والهدايا والتحف، وغير ذلك من الأعمال الإبداعية للطالبات كالرسومات والمجسمات التراثية والوطنية.

وعبّر عن إعجابه بما شاهده في المعرض من جهود كبيرة في استثمار أوقات الطالبات بما ينمي مواهبهن ويثري معلوماتهن، وقدم شكره لمدير التعليم، وعمشى السواجي مديرة النادي، وجميع منسوبات النادي الموسمي.

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