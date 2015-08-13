360 ألف جنيه نفقة متعة وعدة لزوجة طلقها زوجها دون إرادتها بمصر الجديدة

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بإلزام "خالد ش" بدفعة نفقة متعة وعدة قدرها 360 ألف جنيه لطليقته "نوران.ج"، التى أقامت دعوى قضائية ضده وطالبت فيها بنفقة المتعة والعدة.

وحملت الدعوى رقم 2564 لسنة 2015 وذكرت فيها "تزوجته منذ ما يقارب الـ15 عاما كنت فيها سندا له وشريكته فى كل خطوة يخطوها فى العمل والمنزل ولم أقصر فى حقه وصبرت معه على أيام صعبة ولم أشتك مطلقا، ولكنه للأسف –عينه زايغة- تركنى وأولاده الـ3 عند أول سيدة ضحكت عليه وذهب ليتزوجها وطلقنى رغم رفضى وطلبى أن أبقى على ذمته من أجلهم" .

وأضافت "بعد الطلاق قال لى بأنه لن ينفق على لأنى لا أملك شيئا ولا حق لى فى ثروته، فلم أكن أتصور أن الشخص الذى أحببته وضحيت من أجله يفعل بى ذلك ويغدر بى بعد أن كنت أمضى بالساعات فى شركته أثناء سفره للخارج لإنهاء بعض الأعمال حتى لا تحدث مشاكل بغيابه وأعود بعدها إلى المنزل لأكمل مهامى فى تربيه أولاده".

يذكر أن محكمة الأسرة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 360 ألف جنيه للمدعية كنفقة عدة ومتعة.