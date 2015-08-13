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ضبط عاطل سرق 16 ألف جنيه من مسن أمام أحد البنوك بالغردقة

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ضبط عاطل سرق 16 ألف جنيه من مسن أمام أحد البنوك بالغردقة ضبط عاطل سرق 16 ألف جنيه من مسن أمام أحد البنوك بالغردقة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من مسن عن طريق المغافلة من أمام أحد البنوك بالغردقة، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أخطر قسم شرطة ثان الغردقة من المدعو أليا نصر الله ويصا 65 عاما ومقيم الدهار – الغردقة بسرقة مبلغ مالى 16 ألف جنيه منه أمام بنك الكائن بشارع النصر "بأسلوب المغافلة"، وعلى الفور تم إخطار اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، والذى أمر بتشكيل فريق بحث والذى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد.أ.م" 40 سنة عاطل ومقيم الدهار – الغردقة، تم ضبطه وضبط المسروقات بإرشاده، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7214 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.

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مصر 365

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