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ضبط 24 قطعة سلاح و2 دراجة نارية بدون لوحات و8 مسجلين خطر فى حملة بالغربية

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ضبط 24 قطعة سلاح و2 دراجة نارية بدون لوحات و8 مسجلين خطر فى حملة بالغربية ضبط 24 قطعة سلاح و2 دراجة نارية بدون لوحات و8 مسجلين خطر فى حملة بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية حملة أمنية بمدن وقرى المحافظة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية بالتنسيق إدارة مرور الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 قطعة سلاح أبيض وسلاح نارى "فرد خرطوش" وضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات و8 مسجلين خطر و5 "موتور بحرى" بدون ترخيص، ومتهم هارب فى إحدى القضايا تم التحفظ على الأسلحة والدراجات النارية وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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