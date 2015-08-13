مضادات الاكتئاب أثناء الحمل تفيد الحامل وتضر الجنين

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتى يعانين من اضطرابات نفسية ويتناولن مضادات الاكتئاب التى توصف عادة خلال فترة الحمل لديهن مضاعفات أقل عند الولادة، لكن الأطفال الذين يولدن لهؤلاء النساء لديهم خطراً أعلى من المشاكل الصحية، مثل مشاكل التنفس.

وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور آلان براون، أستاذ الطب النفسى وعلم الأوبئة فى جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، أن نتائج الدراسة أكدت على أن تناول مضادات الاكتئاب يرتبط مع انخفاض خطر الولادة قبل الأوان "المبكرة" والتعرض لعملية قيصرية.

وأظهرت دراسة علمية سابقة أن تناول الحوامل لمضادات الاكتئاب يتسبب فى ارتفاع خطر تعرض الأطفال عند الولادة للعديد من المشاكل الصحية وخاصة التهاب الشعب الهوائية ومشاكل التنفس.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 845000 حالة ولادة فى فنلندا بين عامى 1996 و2010، وكان حوالى 13000 من النساء يتناولن أدوية مضادات الاكتئاب "SSRI"، مثل سيتالوبرام (سيليكسا)، إسيتالوبرام (يكسابرو) وفلوكستين (بروزاك).

>وكانت النساء الحوامل اللاتى استخدمن مضادات الاكتئاب، 16 فى المئة أقل عرضة لولادة مبكرة وما يقرب من 50 فى المئة أقل عرضة لولادة مبكرة جداً، كما انخفض خطر الولادة القيصرية إلى 26.5 لديهن، لكن كانت الاطفال اكثر عرضة لمشاكل التنفس.

وقد نشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرا فى المجلة الأمريكية للطب النفسى، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".