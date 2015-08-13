أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مضادات الاكتئاب أثناء الحمل تفيد الحامل وتضر الجنين

Google+ Print
مضادات الاكتئاب أثناء الحمل تفيد الحامل وتضر الجنين مضادات الاكتئاب أثناء الحمل تفيد الحامل وتضر الجنين
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتى يعانين من اضطرابات نفسية ويتناولن مضادات الاكتئاب التى توصف عادة خلال فترة الحمل لديهن مضاعفات أقل عند الولادة، لكن الأطفال الذين يولدن لهؤلاء النساء لديهم خطراً أعلى من المشاكل الصحية، مثل مشاكل التنفس.

وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور آلان براون، أستاذ الطب النفسى وعلم الأوبئة فى جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، أن نتائج الدراسة أكدت على أن تناول مضادات الاكتئاب يرتبط مع انخفاض خطر الولادة قبل الأوان "المبكرة" والتعرض لعملية قيصرية.

وأظهرت دراسة علمية سابقة أن تناول الحوامل لمضادات الاكتئاب يتسبب فى ارتفاع خطر تعرض الأطفال عند الولادة للعديد من المشاكل الصحية وخاصة التهاب الشعب الهوائية ومشاكل التنفس.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 845000 حالة ولادة فى فنلندا بين عامى 1996 و2010، وكان حوالى 13000 من النساء يتناولن أدوية مضادات الاكتئاب "SSRI"، مثل سيتالوبرام (سيليكسا)، إسيتالوبرام (يكسابرو) وفلوكستين (بروزاك).
>وكانت النساء الحوامل اللاتى استخدمن مضادات الاكتئاب، 16 فى المئة أقل عرضة لولادة مبكرة وما يقرب من 50 فى المئة أقل عرضة لولادة مبكرة جداً، كما انخفض خطر الولادة القيصرية إلى 26.5 لديهن، لكن كانت الاطفال اكثر عرضة لمشاكل التنفس.

وقد نشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرا فى المجلة الأمريكية للطب النفسى، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365