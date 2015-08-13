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محافظ شمال سيناء يثنى على جهود المجتمع المدنى فى خدمة الأهالى

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محافظ شمال سيناء يثنى على جهود المجتمع المدنى فى خدمة الأهالى محافظ شمال سيناء يثنى على جهود المجتمع المدنى فى خدمة الأهالى
قدم اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء شكره لمؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة والمتطوعين الذين أدوا دورا فى خدمة النازحين من الشيخ زويد ورفح للعريش وبئر العبد.

وقال المحافظ فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة: "إننا سنكون خادمين لأهالينا فى الشيخ زويد ورفح، خاصة الذين تركوا منازلهم ومصدر رزقهم هروبا من الحرب على الإرهاب، وأقاموا فى مناطق غير مؤهلة بالعريش وبئر العبد بهدف التخفيف من معاناتهم والعمل على توفير كل احتياجاتهم، خاصة أن جميع الوزراء مستعدون لتلبية جميع مطالبهم بناء على توجيهات السيد الرئيس .

واستعرض المحافظ مشكلة القادمين من الشيخ زويد ورفح للإقامة فى مناطق غير مؤهلة غرب العريش وفى بئر العبد، وقيام الأجهزة التنفيذية إلى جانب منظمات المجتمع المدنى وبعض رجال الأعمال بتقديم المساعدات وتوفير الخدمات الضرورية لهم، مشيرا إلى أن الدولة لم تبخل بشىء عليهم، خاصة صرف التعويضات والإعانات العاجلة لهم، وأن وزيرة التضامن الاجتماعى رصدت مبلغا للصرف منه ومواجهة الحالات الطارئة والحالات التى لم يصدر بشأنها قرارات.

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مصر 365