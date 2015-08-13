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جريدة صوت المنيا: من ديليسبس إلى مميش 12 رئيسًا لقناة السويس

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فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صوت المنيا"، والتى يرأس مجلس إدارتها اللواء صلاح زيادة ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى ماجد فهيم.

ونشرت الصحيفة ملف بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ونشرت تقاريرًا حول تاريخ قناة السويس، وأسماء رؤساء هيئة قناة السويس على مر التاريخ.

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>- حكاية الطفل عمر مع السيسى على ظهر المحروسة
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>- الطرق تحصد أرواح الأبرياء على طرق المنيا
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>- بسبب الموجة الحارة نساء سمالوط يطالبن بالخلع
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>- توصيل الغاز الطبيعى لـ 85 ألفا و715 عميلا بالمنيا
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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