جريدة صوت المنيا: من ديليسبس إلى مميش 12 رئيسًا لقناة السويس

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صوت المنيا"، والتى يرأس مجلس إدارتها اللواء صلاح زيادة ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى ماجد فهيم.

ونشرت الصحيفة ملف بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ونشرت تقاريرًا حول تاريخ قناة السويس، وأسماء رؤساء هيئة قناة السويس على مر التاريخ.

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