جريدة صوت المنيا: من ديليسبس إلى مميش 12 رئيسًا لقناة السويس
ونشرت الصحيفة ملف بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ونشرت تقاريرًا حول تاريخ قناة السويس، وأسماء رؤساء هيئة قناة السويس على مر التاريخ.
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