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إطلاق وظيفتك جنب بيتك ومصنع نسيج بكل قرية فى عدد أغسطس من جريدة القليوبية

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر الموقع العدد الجديد لشهر أغسطس لجريدة "القليوبية"، حيث اهتمت الجريدة بنشر مانشتات بعنوان مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمات.

وأبرزت الجريدة التى يرأس مجلس إدارتها المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، ورئيس تحريرها أبو سريع أمام والمشرف على التحرير عبد النبى الشحات، فى صفحتها الأولى.
>تسليم سكان الإيواء شقق بشبرا وإطلاق وظيفتك جنب بيتك وإطلاق مبادرة مصنع نسيج بكل قرية.
>وإطلاق منظومة فصل القمامة وزيادة عدد مقاعد البرلمان ل25 مقعد بالقليوبية بعد التقسيم الجديد.
>وأشارت الجريدة فى صفحتها الثانية تحقيق عن تطوير محلج الأقطان الأثرى وقناطر محمد على.


>- حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخلفات
>- تحقيق عن مستشفى بنها الجامعى بعد زيارة وزير التعليم العالى لها
>- تحقيق عن تسليم المحافظ شقق لسكان الخيام
>- خطة المحافظة لإنشاء مصنع بكل وحدة محلية للقضاء على البطالة

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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