التضامن: دورات تدريبية لحجاج الجمعيات.. ومخاطبة السعودية لحل أزمة التكييفات

أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن تسليم جوازات حجاج الجمعيات لوزارة الداخلية والتى قامت بإرسالها للقنصيلة السعودية تمهيدا لإصدار التأشيرات لـ 10 آلاف حاج تابعين لحج الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى بدء إصدار التأشيرات خلال أيام قليلة.

وقالت غادة والى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الوزارة قامت بتنظيم دورات تدريبية للحجاج فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأوقاف بالمحافظات، وذلك للتوعية بمناسك الحج وبرنامج الرحلة مضيفة أن الدورات شملت كذلك الجانب الصحى للتوعية بضرورة الحصول على الأمصال والتطعيمات، وشرح كل المحاذير التى ترد من وزارة الحج السعودية أو وزارة الخارجية المصرية وذلك لضمان عدم إصابة أى حاج بمرض خلال أداء المناسك.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى لمؤسسة الحج القومية التابعة لوزارة التضامن أنه يتم حاليا تنظيم ورشة عمل للمشرفين الذين تم اختيارهم الموسم الحالى لتعريفهم بالدور المنوط بهم، وشرح كل الإجراءات الإدارية لسلامة الحجاج المصريين، خاصة أن 50% منهم لم يسبق لهم الإشراف على الحجاج من قبل، مضيفا أنه تم تقسيم المشرفين لـ 4 فرق مقسمة وفقا للمحافظات فى الإسكندرية لوجه بحرى وفى القاهرة لمحافظات القاهرة الكبرى وفى المنيا وسوهاج لوجه قبلى.

وعن مستوى الخدمات قال عبد الموجود أنه تسجيل الحجاج على البوابات الإلكترونية للحج، وذلك لضمان حصول كل حاج على كل الخدمات الخاصة به سواء السكن والنقل الداخلى والطيران"، مضيفا أن المؤسسة تعاقدت على السكن الخاص بالحجاج المصريين بثلاثة مستويات، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركة النقل التى نقلت الحجاج الموسم الماضى بسبب التزامها وعدم وجود مشاكل.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة السلطات السعودية لتلافى أزمة التكييفات وانقطاع الكهرباء التى حدثت خلال أداء مشاعر الحج العام الماضى، مضيفا أن سلطات المملكة وعدت بتلافى هذه الأزمة.

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