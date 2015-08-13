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الطرق والكبارى: دراسة إحياء "الدائرى" وإعادة تطويره بتكلفة 300 مليون جنيه

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الطرق والكبارى: دراسة إحياء "الدائرى" وإعادة تطويره بتكلفة 300 مليون جنيه الطرق والكبارى: دراسة إحياء "الدائرى" وإعادة تطويره بتكلفة 300 مليون جنيه
أكد اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن الطريق الدائرى يشهد وجود 156 كوبرى ومشاية أسفله، وتقوم الهيئة بخطة عاجلة للتطوير تتضمن صيانة ورفع كفاءة 40 كوبرى أسفل الدائرى بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تعمل الهيئة حاليًا على وضع دراسة خاصة لمشروع شامل لتطوير الدائرى سيتضمن تهيئة المحاور المرورية أسفله، لتساهم فى تخفيف الحركة المرورية أعلى الطريق، وبتكلفة تقترب من 300 مليون جنيه.

وقال ترك، فى حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو ، إنه بتطبيق صيانة "الدائرى" وتطويره سيتم إنهاء تواجد المداخل والمخارج العشوائية التى ظهرت على الطريق خلال الفترة الماضية، وتسببت فى متعددة، فضلاً عن إعاقتها لحركة المرور يوميًا.

ولفت إلى الانتهاء من أعمال القطاع السابع بطريق الإسكندرية، والتى تضمنت تدشين 18 كوبرى جديدًا، لخلق طريق حر وميسر لحركة المرور، لافتاً إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن يساهم طريق شبرا – بنها الموازى له بطول 40 كم، والذى يصل إلى الدائرى الإقليمى فى استيعاب ما يقرب من نصف الحركة المرورية من على "الإسكندرية الزراعى".

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مصر 365

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