مكتب التنسيق يصرف اليوم أوراق القبول لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالى فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، العربية والأجنبية، بدءًا من اليوم الخميس، وحتى الإثنين الموافق 31 أغسطس الجارى، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وقالت الوزارة، إنه من أجل توفير خدمة متميزة سيتم استمرار تقديم وتطوير التسهيلات والتيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة من الدول العربية والأجنبية، والتى تتمثل فى الإجراءات التالية:-

- فتح فرع لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية بجامعة الإسكندرية بمبنى كلية الحقوق بمجمع الكليات النظرية بالشاطبى، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.

- كما فتح فرع آخر لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات بأسيوط، بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية، لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة، بالإضافة للمكتب الرئيسى فى القاهرة بمقر المدينة الجامعية للطلاب جامعة القاهرة.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية المتخصصة، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.