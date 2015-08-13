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"صحافة المواطن": سماع صوت انفجار قوى فى جاردن سيتى

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"صحافة المواطن": سماع صوت انفجار قوى فى جاردن سيتى "صحافة المواطن": سماع صوت انفجار قوى فى جاردن سيتى
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين، عن سماع صوت انفجار قوى، منذ قليل، بالقرب من جاردن سيتى، وسماع صوت سارينة سيارات الشرطة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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