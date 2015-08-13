استجابة لليوم السابع.. إصلاح شبكة الصرف بأبو قير شرق الإسكندرية

شنت إدارة المرافق بحى ثان المنتزه برئاسة اللواء عادل سلامة ومعاونه للمرافق عادل البكرى، حملة على منطقة أبو قير لمتابعة مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة، حيث تم استدعاء فريق الصيانة بشركة الصرف الصحى، وأثناء المتابعة قام اللواء عادل سلامة بالاتصال باللواء يسرى هنرى للدفع بسيارات الصرف الصحى، وإمداد مقاول مشروع الربط بطلمبة غاطس لزيادة قدرة الطرد للسيطرة على مشكلة الطفوحات بتلك المنطقة بالمصيف الغربى بأبى قير وتسليك مطابق التقسيم الجديد لليوم الخامس على التوالى.

وأكد رئيس الحى أن العمل مازال جاريا بمشروع ربط شارع على بن ابى طالب ومتفرعاته بالشبكة العمومية حتى يتم التوصل لحل نهائى لمشكلة الطفوحات، حيث يأتى ذلك استجابة لما تم نشره على موقع اليوم السابع بتاريخ 10 أغسطس 2015، حول أزمة صرف مياه الصرف الصحى على شاطئ أبو قير، قال اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى تصريحات خاصة باليوم السابع أنه تقرر إعادة إحلال وتجديد الشبكة بالمنطقة للتغلب على مشكلة الصرف على البحر، وذلك خلال 10 أيام.

وشكا رواد شاطئ أبو قير أقصى شرق الإسكندرية، من استمرار صرف مياه الصرف الصحى على الشاطئ.