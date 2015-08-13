مدرب الإسماعيلي: سموحة لم يفعل ما يجعله يستحق التأهل

قال أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي إن سموحة لم يستحق التأهل لنصف نهائي كأس مصر وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4.

وأنهى الفريقان 90 دقيقة بالتعادل إيجابيا 1-1 فاحتكما لركلات الترجيح وأهدر حسني عبد ربه للإسماعيلي ركلة ترجيح خرج على أثرها الدراويش.

وأضاف خضر لمراسل FilGoal.com يوم الخميس "أهدرنا فوزا من بين أيدينا.. سموحة لم يفعل شيء يستحق به التأهل لكن هذه كرة القدم".

وتابع "كنا الأقرب للصعود وركلة الجزاء الضائعة هي نقطة التحول".

وعن التغييرات قال خضر إن أحمد سمير تعرض لإصابة وكذلك بناهيني وكان لابد من استبدالهما.

وأوضح "سمير سيغيب لمدة أسبوع بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي لغضروف الركبة ويحتاج علاج لمدة أسبوع.. وأيضا بناهيني أصيب في العضلة الضامة".

وأتم "الصفقات الجديدة إضافة قوية للفريق خاصة عماد حمدي الذي سيكون أفضل لاعب في الفريق".