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محمد يوسف لـ في الجول: عن ثقة الفوز أمام الإسماعيلي وعناق ميدو

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محمد يوسف لـ في الجول: عن ثقة الفوز أمام الإسماعيلي وعناق ميدو محمد يوسف لـ في الجول: عن ثقة الفوز أمام الإسماعيلي وعناق ميدو

أكد محمد يوسف المدير الفني لنادي سموحة عن ثقته في فوز فريقه على حساب الإسماعيلي وخصوصا عندما وصلت المباراة لركلات الترجيح.

سموحة أطاح بالإسماعيلي من دور ربع نهائي كأس ليتأهل إلى نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وتحدث محمد يوسف لـFilGoal.com عقب المباراة قائلا: " مباراة كانت صعبة للغاية ضد فريق كبير بمدرب كبير. ولكننا نجحنا فيما نريد".

وأضاف "الشوط الأول كان الإسماعيلي أفضل. ولكننا عدنا في الشوط الثاني وأصبحنا أفضل بسبب الحماس ونجحنا في السيطرة على المباراة".

وعن الفوز بركلات الترجيح قال يوسف: "عندما وصلت المباراة لركلات الترجيح كنا على ثق كاملة بالفوز. دخلنا بثقة ونجحنا في الفوز".

عناق ميدو

وشهدت المباراة عناق أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي بمحمد يوسف المدير الفني لسموحة عقب نهاية المباراة وفوز الفريق السكندري.

وعن ذلك قال يوسف لـFilGoal.com: " علاقتي طيبة بميدو منذ زمن طويل".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما توليت تدريب الأهلي كان ميدو أكثر من يدعمني وأخبرني وقتها إنني سأفتح الطريق أمام جيل جديد في مهمة تدريب الفرق الكبيرة".

وأتم "علاقتنا طيبة وأنا سعيد بذلك".

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