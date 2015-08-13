أرقام كأس مصر - باستثناء ثلاثية الزمالك .. الأهلي يعاني في دور الـ16

بعد ضربة أولى موفقة أمام طهطا. مهمة جديدة للأهلي في كأس مصر وهذا المرة أمام الجونة في دور الـ16. فكيف جاءت نتائج الأهلي في أخر 10 سنوات في هذا الدور؟

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة مساء الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مشوار كأس مصر للأهلي بدأ بالفوز على طهطا 6-1 قبل أن يواجه الجونة في دور الـ16 من البطولة.

وفي أخر 10 سنوات من البطولة وبالتحديد في دور الـ16 دائما ما يعاني الأهلي. ليس لأنه دائما يخسر ولكنه حتى عندما يفوز يفوز بصعوبة وبفارق هدف وحيد باستثناء موسم 2009-10.

عندها فاز الأهلي على الزمالك بثلاثية مقابل هدف وهي أكبر نتيجة حققها الأهلي في أخر 10 سنوات من البطولة والتي ظهر بها 7 مرات.

في أخر 10 سنوات الأهلي شارك في دور الـ16 7 مرات. إذ خسر مرة من دور الـ64 وانسحب مرة من المشاركة في البطولة ولم تقم البطولة في مرة.

ويستعرض FilGoal.com نتائج الأهلي في أخر 10 سنوات في كأس مصر والتي شارك بها 7 مرات..

الانتصارات

2005-2006 الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بهدف محمد أبو تريكة من ركلة جزاء.

2006-2007 الأهلي يفوز على بتروجيت بهدف مقابل لاشيء عن طريق أمادو فلافيو.

2009-2010 ثلاثية حمراء تضرب مرمى الزمالك عن طريق شريف عبد الفضيل ومحمد أبو تريكة ومحمد فضل في أكبر فوز للأهلي خلال الفترة الـ10 الأخيرة.

2013-2014 الأهلي يفوز على المنيا 4-3. على الرغم من التقدم في النتيجة إلا أن عودة المنيا أنهت المباراة بفارق هدف أيضا.

الهزائم

2004-2005 غزل المحلة يفوز على الأهلي 1-0 ويقصيه من دور الـ16.

2008-2009 هدف من حرس الحدود يهز مرمى الأهلي ويُطيح به من البطولة.

2011-2012 الأهلي يخسر بفارق هدف أمام إنبي ويخرج من البطولة.

فدائما ما يعاني الأهلي في هذا الدور. إذ فاز يفوز بصعوبة بفارق هدف (باستثناء مواجهة الزمالك). فهل يستمر الفوز بصعوبة أم للجونة كلمة أخرى؟ لننتظر ونرى.