تقرير وزارة الرياضة يشعل أزمة بين اتحاد الكرة وبريزنتيشن

اشتعلت أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الراعية له بسبب تقرير صادر من وزارة الرياضة يخص الغرامات الموقعة من قبل الراعي "بريزنتيشن".

بريزنتيشن أصدرت تقريرا يقول إن اتحاد الكرة عليه غرامات تقدر بـ12 مليون جنيه.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة تمكن من تخفيض الغرامة إلى ثمانية ملايين و900 ألف جنيه.

وتنص اللوائح على أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة لابد أن تقر بالغرامات التي تفرضها الشركة الراعية.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com أكد أن تقرير وزارة الرياضة يقول إن الغرامات الموقعة على اتحاد الكرة تقترب من 450 ألف جنيه فقط.

وبات على اتحاد الكرة والشركة الراعية الوصول لصيغة ترضاها الجهة الإدارية.