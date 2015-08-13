مهمة كأس مصر - 5 تحديات في وجه الأهلي أمام الجونة

ليس تحدي عبور عقبة الجونة فقط هو الذي يقف في وجه الأهلي. بل 5 تحديات يواجها الأهلي في مواجهته أمام الجونة في كأس مصر.

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة يوم الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مشوار كأس مصر بدأ بفوز الأهلي على طهطا 6-1 ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة (تعرف على نتائج الأهلي في هذا الدور خلال أخر 10 سنوات)

وأعلن فتحي مبروك قائمة الأهلي بتواجد 18 لاعبا لمواجهة الجونة من بينهم جون أنطوي وماليك إيفونا ومحمد ناجي جدو. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبرز التحديات التي تنتظر الأهلي في مهمة الجونة

1) مهمة النتائج السلبية

يدخل الأهلي مواجهة الجونة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

لتصبح المهمة الأولى هي محو النتائج السلبية واستعادة بريق الفريق.

الأهلي فشل في تحقيق الفوز في أخر مباراتين له بالدوري المصري فتعادل أمام سموحة ثم إنبي في بطولة توج بها الزمالك.

في إفريقيا لم يقدم الأهلي أي شيء يذكر في مواجهة النجم الساحلي ليخسر بفارق هدف وتشتعل منافسات البطولة.

وفي تلك الظروف التي تمر بالأهلي أخر ما يتمناه مجلس إدارة الفريق والجهاز الفني هو تعثر أخر بالخروج من كأس مصر.

2) مهمة المشوار الغائب

لم ينجح الأهلي في الفوز ببطولة كأس مصر منذ موسم 2006-2007.

بطولة غابت عن الأهلي منذ وقت طويل ويسعى لاستكمال المشوار بها.

موسم 2007-2008 خرج الأهلي من دور الـ64 ثم الموسم التالي خرج من دور الـ16 ثم خسارة النهائي موسم 2009-2010 أمام حرس الحدود.

وتابعه فشل وخروج من دور الـ16 موسم 2011-2012 ثم خسارة أخيرة في نصف النهائي موسم 2013-2014.

ويسعى الأهلي لبداية مشوار تحقيق اللقب الـ36 بتخطي عقبة الجونة وانتظار المنافس القادم.

3) مهمة تونس

مواجهة الجونة هي المواجهة التي تسبق رحلة الأهلي من جديد إلى تونس لمواجهة الترجي.

الأهلي يحتاج لثلاث نقاط من مواجهتي الترجي والملعب المالي.

الخسارة من الترجي قد تهز أبواب الأهلي فستكون هي الهزيمة الثانية على التوالي في إفريقيا وهو ما لا يتمناه نهائيا فتحي مبروك.

ويسعى الأهلي للخروج سالما من مهمة الجونة والتأهل لربع النهائي إلى جانب استعداد الفريق لرحلة تونس بلا إصابات مع جاهزية الصفقات الجديدة مثل جون أنطوي وماليك إيفونا وأحمد فتحي.

4) مهمة الصفقات

ظهر الثلاثي ماليك إيفونا وجون أنطوي وأحمد فتحي كصفقات جديدة تدعم قائمة الأهلي ضد الجونة.

فتحي شارك في لقاء النجم الساحلي وأنطوي شارك في الشوط الثاني.

مهمة الجونة قد تكون فرصة مناسبة للثلاثي وبالتحديد أنطوي وإيفونا للدخول في أجواء المباريات بل وبداية مشوار التهديف بقميص الأهلي.

حسبما ظهر في مران الأهلي فإن أنطوي سيبدأ المباراة منذ البداية وهي ما تعطيه فرصة أكبر لافتتاح أهدافه مع الأهلي.

نفس الحال بالنسبة لإيفونا الذي قد يشارك في دقائق بالمباراة ليبدأ مشواره مع الأهلي.

5) مهمة فتحي مبروك

كيف ستكون رد فعل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر في حالة خروج الفريق من كأس مصر؟

هل يستمر فتحي مبروك في منصبه كمدير فني للأهلي؟

نترك الإجابة لكم..