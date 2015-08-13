الجونة لـ في الجول: سنشرك لاعبا عمره 14 عاما أمام الأهلي

أكد أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة أنه سيواجه الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر بلاعبين من الناشئين وأصغرهم من مواليد 2001.

وكان الصحيفي قد أكد لـFilGoal.com أنه سيخوض مباراة الأهلي بلاعبين من الناشئين ليثبت فشل اتحاد الكرة.

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وقال الصحيفي الذي هبط فريقه لدوري الدرجة الثانية يوم الخميس لـFilGoal.com: "لا أملك قائمة أواجه بها الأهلي بسبب سوء إدارة اتحاد الكرة للمسابقة".

وأضاف "لدينا فقط أربعة أسماء من الكبار والباقوون رحلوا لأندية الدوري الممتاز".

وتابع "سأواجه الأهلي بلاعبين من مواليد 1997 و1999 وهناك لاعبا من مواليد 2001 سأشركه يوم الجمعة".

وتسائل الصحيفي "كيف يشارك لاعبو فريقي مع فرق أخرى في أدوار سبقتني وصلت لنصف النهائي وأنا مازلت في دور الـ16".

وأتم الصحيفي لـFilGoal.com "اتحاد الكرة ألغى مسابقتي الناشئين.. والآن الأدوار لا تلعب في نفس التوقيت بكأس مصر.. إدارة المسابقة سيئة للغاية وفاشلة".