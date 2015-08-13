ماذا قال دجيكو بعد انتقاله رسميا لروما

يأمل إدين دجيكو مهاجم روما الجديد في التتويج بالعديد من البطولات مع نادي العاصمة الإيطالية في المواسم المقبلة.

روما تعاقد مع إدين دجيكو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي لمدة عام مقابل 4 مليون يورو مع أحقية الشراء للموسم التالي بـ11 مليون يورو.

وقال دجيكو في تصريحات لقناة روما يوم الأربعاء: "لقد جئت إلى هُنا للفوز بالألقاب مع روما".

وأضاف "أمل في الفوز بالعديد والعديد من الألقاب ولكن أولاً علينا ان نعمل بجد على ارض الملعب".

المهاجم البوسني هو ثالث صفقات روما هذا الصيف في الخط الأمامي بعد ياجو فالكي ومحمد صلاح.

وتابع "الشيء الوحيد الذي أستطيع ان أعد به أنني سأُقدم أفضل ما لدي لهذا النادي في كُل مُباراة".

وأتم "في النهاية، أمل أن نصل إلى حيث نريد أن نكون".