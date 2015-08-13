حظك اليوم الخميس 13 أغسطس 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 13 أغسطس 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 13 أغسطس 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 13 أغسطس 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 13 أغسطس 2015

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الخميس 13 أغسطس 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 13 أغسطس 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 13 أغسطس 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 13 أغسطس 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 13 أغسطس 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 13 أغسطس 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 13 أغسطس 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 13 أغسطس 2015

>امرأة برج الحمل ترغب فى أن يكون شريك حياتها وحبيبها رجلا من الزمن الماضى هذا هو عشقها، وفى أوقات كثيرة تقول وتؤكد أن الرجل الذى ستختاره لم يولد بعد نسبه إلى الصعوبة فى اختياراتها للرجل الذى يشاركها الحياة، والجميع يعرف عنها أنها سوف تظل تفكر وتفكر كى تختار، هى حالمة تعيش حياة الخيال فهى تنتظر أن تسمع الموسيقى الهادئة مع الرجل الذى ستختاره أو تسير تحت حبات المطر معه، أو تجلس معه على البحر وقت طلوع الشمس وغروبها.>إذا اختار الرجل امرأة من برج الثور فهو بالتأكيد رجل محظوظ، جميع الرجال يتمنون الارتباط بامرأة برج الثور، لأنها تمتلك صفات نادرة يبحث عنها الرجال فى المرأة ومنها الإخلاص والصدق والتفانى، ولكنها على الجانب الآخر يمكن أن تخفى حنانها ورقتها وراء شخصية أخرى يمكن أن تظهر بها فى أوقات معينة، وبالرغم من الصفات الهائلة لديها لكنها لا تحتمل أن الضغط عليها لتنفيذ الأوامر، الرجل سيعشق الحياة معها لأنها صديقة وزوجة وفية وتعاملاتها معه ممتزجة بالأنوثة.>تمتلك امرأة برج الجوزاء مشاعر قوية وجارفة تحاول أن تظهرها فقط للشخص التى قررت الارتباط به، قد تبدو امرأة برج الجوزاء غير عاطفية وتعيش وفق الأمور العقلية والمنطقية ولكنها على العكس من ذلك فإنها لا تبالى بأى شىء ولا تظهر أى شىء إلا للرجل الذى ترتبط به.>محيرة هى امرأة برج السرطان فمرة تجدها عطوفة وحنونة ورقيقة ومرة أخرى قاسية وعنيفة، وعلى كل من يتعامل معها التأكد من حالتها المزاجية وقتها، فالقمر يسيطر عليها وهو كل يوم فى حال فيوم هلال ويوم بدر ويوم مكتمل ونتعامل معه وفق الحالة التى يكون عليها.>تعرف امرأة برج الأسد بالهانم أو السيدة المدللة ولذلك هى تعشق الارستقراطية والحياة المستقرة الثرية، تعشق المظاهر، هى مهمة جدا بين صديقاتها ومعارفها تحب حياة الظهور والحياة المترفه، وهى ناشطة اجتماعية وسيدة مجتمع، هى ليست جميلة ولكن جمال طلتها وشياكتها وجاذبيتها يشكلان مقاييس جمال خاصة بها.>هذه السيدة تمثل الخجل والحياء فى وقت واحد وهذا ما يطفى على شخصيتها الغوض والأنوثة، وغالبا ما تعمل هذه السيدة فى أعمال خدمية وتطوعية وتجدها مسالمة ومحبة لمساعدة الآخرين من دون حساب، يحبها كل من يتعامل معها لخلقها القويم ونشاطها الواضح، تسعى دائما لامتلاك قلب الرجل الذى اختارته حتى تتوج هذا الامتلاك للارتباط، بالرغم من أن الزواج ليس من أولى الأولويات لديها.>مواليد برج الميزان من النساء يتميز بالعقل الناضج والشخصية القوية والإرادة القوية، تسير حياتها وفق نظام مرتب يهديها أى النجاح فى حياتها الزوجية والأسرية وحياتها العملية، بالرغم من أنها سيدة مشهورة وناجحة فى عملها إلا أنها كثيرا ما ترفع من قدر زوجها أمام الجميع حتى ولو كان أكثر نجاحا منها، وتحاول أن يكون هو صاحب الدفة التى تسير مركب الحياة.>امرأة برج العقرب لا يهمها سماع كلمات الحب والغزل ولكنها عملية تختار وفق العقل والمنطق وما تريده من الشخص الذى ترتبط به، لها مواصفات خاصة فى هذا الرجل إذا ما وجدت فى أى شخص مناسب ثقافيا واجتماعيا فلا تمانع من الارتباط به، لها عينان ساحرتان يمكن من خلالهما أن تعرف ما بداخلك وهذا هو ما يهمها، ولكنها وقت أن قررت الارتباط فإنها تقدم لك الحياة الحلوة على طبق من ذهب.>امرأة القوس تعرف بجمالها الفتان، وهى من أكثر النساء حظا من بين النساء جميعا، الذكاء الذى تتميز به يعطيها دفعة قوية وشخصية مختلفة عن باقى النساء، صريحة إلى أبعد الحدود، ويمكن أن يكون هذا عيبا فيها قد تجلب لها المشكلات وخصوصا فى مجال العمل.>امرأة برج الجدى ليس لديها المؤهلات الكاملة لإظهار أنوثتها بالرغم من أنها فتاة وسيدة رقيقة جدا مخلصة وصادقة، وكثيرون منهم متحفظات فى مظهرهن ولهذا يخشى الكثيرون الاقتراب منهن، ولكن إذا وجدت التشجيع والحب الصادق ينقلب كل هذا إلى طاقة تخرج بها أنوثتها.>عندما يتعلق قلب فتاة برج الدلو بأحد وترى فيه شريك حياتها فإنها بذلك وجدت الحب الحقيقى، وسيكون هذا الحب هو الصادق والحقيقى بالنسبة لها وستعطيه الهناء والسعادة والاستقرار، وستحاول أن تحتوى الشريك بكل ما تملك لتحافظ على هذا الحب.>مصطلح القطة هو ما تحبه امرأة برج الحوت فهى دائما فى قمة الدلال والأنوثة الطاغية والنعومة، يعشق زوجها أو حبيبها الحياة معها، لأنها تشعره أنه رجلها المسئول عنها والمدبر لكل شئونها وترجع له فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتها، فالرجل فى نظرها خلق ليحميها.