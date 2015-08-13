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موجز الصحافة المحلية: "المستشفيات ماتت من الحر"

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موجز الصحافة المحلية: "المستشفيات ماتت من الحر" موجز الصحافة المحلية: "المستشفيات ماتت من الحر"
تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "المستشفيات ماتت من الحر"، وتفاصيل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الموجة الحارة، إلى 70 حالة، فضلا عن إصابة العشرات بضربات شمس، فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف أغسطس الجارى، وترصد الجريدة تفاصيل دعوة عدد من التقارير الأمريكية لسحب قوات حفظ السلام من سيناء، بزعم عدم استقرار الأوضاع الأمنية، الأمر الذى رد عليه خبراء أمنيون وعسكريون بأن الصحف الأمريكية تتبنى دعاوى خبيثة لدعم الإرهاب، ونشر الأكاذيب عن الوضع فى .

ونقلت جريدة "الأهرام" تأكيد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية أن اللواء مجدى عبدالغفار وجه بإحالة واقعة تعدى أمين شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات على أحد المواطنين بمحطة مترو أنفاق دار السلام إلى قطاع التفتيش والرقابة، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو الذى يظهر اعتداء عدد من أمناء الشرطة على المواطن، وشدد على أن هذه الواقعة الفردية تتعارض مع استراتيجية وثوابت العمل بوزارة الداخلية.

وكشفت جريدة "الأخبار" عن إحباط قوات الأمن بشمال سيناء محاولتى هجوم على الارتكازات الأمنية جنوب رفح، وأوضحت مصادر أن القوات كشفت عن وجود 4 عبوات مزروعة على جانبى الطريق بمنطقة الخردية وكرم القواديس، وقد قامت القوات بتفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات.

وأبرزت جريدة "المصرى اليوم" جنازة الفنان القدير الراحل نور الشريف فى صفحتها الأولى، حيث شيع الفقيد فى جنازة شعبية مهيبة من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، تقدم الجنازة مندوبون عن رئيس الجمهورية ووزير الثقافة ورموز الفن المصرى.

وقالت جريدة "الشروق": لا تزال حالة الغضب تجاه قانون الخدمة المدنية الذى أصدرته وزارة التخطيط مارس الماضى قائمة، ففى الوقت الذى تعقد فيه النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، مؤتمراً صحفيا بعد غد السبت، للتأكيد على رفض القانون ودراسة أشكال التصعيد، أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالإسعاف تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإلغائه أو وقف العمل به لما طالهم من أضرار وظيفية ومادية.


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