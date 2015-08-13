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"جهاز أكتوبر": انتهاء تطوير ميدان الحصرى والشوارع المحيطة خلال أسبوعين

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"جهاز أكتوبر": انتهاء تطوير ميدان الحصرى والشوارع المحيطة خلال أسبوعين "جهاز أكتوبر": انتهاء تطوير ميدان الحصرى والشوارع المحيطة خلال أسبوعين
أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم الانتهاء من تطوير ميدان الحصرى والشوارع المحيطة به خلال أسبوعين، مؤكدا أن الشوارع التى تم افتتاحها بعد التطوير حققت سيولة مرورية كبيرة.

وأضاف المهندس عصام بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعمال التطوير تتضمن اقتصار الطرق على اتجاه واحد فقط بدلاً من اتجاهين، وتوسعة الطرق وإلغاء الحارات البطيئة، وإلغاء الميادين ومواقف السيارات والميكروباصات بالمنطقة.

من ناحية أخرى وبما يتعلق بمشروع ابنى بيتك، أكد أن شركات الكهرباء استأنفت العمل مرة أخرى بالمنطقة السابعة بمشروع ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد توقف دام شهور، مؤكدا أنه منح الشركات فترة شهرين للانتهاء من كل الأعمال الخاصة بإنارة الشوارع وخلافه فى المناطق السبعة.

وحول مشكلة غياب الأمن بالمشروع ما يهدد المواطنين بالمناطق وخاصة المنطقتين السادسة والسابعة، أكد أنه تم الاتفاق على تخصيص مكان بالمنطقة الثانية ليكون مقرا مؤقتا لنقطة الشرطة لحين إنشاء قسم للشرطة بالمشروع.


>- صور إبطال مفعول عبوتين بميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر
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