"الكهرباء": إضافة 3900 ميجاوات من 4 محطات جديدة نهاية العام

تشغيل محطة بنها بالكامل بقدرة 750 ميجا وات.

كشف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أعطى تعليمات مشددة بضرورة إنهاء العمل بالمحطات الأربع "شمال الجيزة والعين السخنة وبنها و6 أكتوبر" قبل نهاية العام للاستفادة من القدرات المضافة بقدرة 3900 ميجا وات لمواجهة ارتفاع الأحمال فى أوقات الذروة.>وأوضح اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه المحطات تأخر افتتاحها وربطها بالشبكة القومية ما يقرب من عامين بسبب الظروف السياسية والأمنية التى كانت تمر بها البلاد، موضحاً أنه تم تشغيل محطة كهرباء بنها بالكامل بقدرة 750 ميجا وات وربطها بالشبكة.

وأشار اليمانى إلى أن محطة كهرباء العين السخنة تضم وحدتين بقدرة 650 ميجا وات للوحدة، مشيراً إلى أن تجارب التشغيل بالوحدة الأولى و الثانية بقدرة 650 ميجا وات لكل وحدة.

الانتهاء من إضافة 750 ميجا وات بدون وقود من محطة شمال الجيزة نوفمبر القادم.

>وأضاف اليمانى أن محطة كهرباء شمال الجيزة تبلغ قدرتها الإجمالية 3250 ميجا وات تم الانتهاء من تشغيل 2000 منذ فترة بعيدة، لافتاً إلى هناك 3 وحدات بخارية بقدرة 750 ميجا وات "بدون استخدام وقود" جارى الانتهاء من الأعمال بهم ومن المقرر أن تدخل الوحدة الأولى منهم فى 20 سبتمبر و الثانية منتصف أكتوبر والثالثة خلال شهر نوفمبر.

وقال اليمانى، إن محطة كهرباء 6 أكتوبر التى تضم وحدتين بقدرة 600 ميجا وات بواقع 300 ميجا وات للوحدة تم الانتهاء من مراحلها الأخيرة وإطلاق تجارب التشغيل بالوحدتين وربطها بالشبكة.

الانتهاء من الخطة العاجلة بنسبة 98%

> وفى سياق متصل، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من إنهاء ما يقرب من 98% من الخطة العاجلة لمواجهة الصيف القادم لإضافة 3632 ميجا وات فى تحدٍ كبير للوقت، حيث إن هذه الخطة بدأت فيها الوزارة منذ 8 أشهر ويجب أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية أغسطس الجارى.

وكشف المصدر أن الوزارة تمكنت من إنهاء جزء كبير من الجدول الزمنى للخطة العاجلة بنسبة 98% لتوليد 3632 ميجا وات فى 15 موقعًا على مستوى الجمهورية، لمواجهة الصيف المقبل وعدم اللجوء لفصل التيار بتكلفة 2 مليار 600 مليون دولار.

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