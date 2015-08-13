وزير لبنانى يستغرب قول وزير خارجية بلاده إن إيران حامية الأقليات

أبدى وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى رشيد درباس استغرابه من قول وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل إن إيران حامية الأقليات فى المنطقة .

وقال درباس فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء - إن باسيل (صهر العماد ميشال عون) أخجل نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف عندما قال فى المؤتمر الصحفى المشترك بينهما اليوم "أنت حامى حمى الأقليات" ، رغم أن الإيرانى لم يطرح نفسه يوما حامى حمى الأقليات.

وتوجه لباسيل قائلا : كيف تقول بصفتك وزير خارجية لبنان أنها معركة الأقليات وأنت تمثل الجميع؟" .

>وقال : "حرب الأقليات هو نوع من العبث السياسى الذى لا يفضى إلى شيء ، ولولا هذا التنوع الطائفى لانجرف لبنان كى يصبح دولة استبداد كما حدث للدول العربية".

وأضاف : "أن الوزير جبران باسيل قال إنه يتحدث باسم كل لبنان وهو وزير الخارجية وعنوان الديبلوماسية اللبنانية على أقل وكحد أدنى هو بحاحة إلى تنسيق مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام وأردف قائلا : لقد تأكدت انه لم ينسق مع الرئيس تمام سلام".

وانتقد درباس تصريحات العماد ميشال عون رئيس التيار الوطنى الحر التى قال فيها إنه (أى عون) كان يحرر حرر لبنان من الوجود السورى بالتفاهم مع الدول الكبرى عندما صودف اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريرى مقللا من دور الحريرى فى تحرير لبنان .

واعتبر وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى أن هذا يعنى أن هناك اتجاها ذاهبا إلى وجود كتلة طائفية فى لبنان تحاول افتعال مشكلة غير عادية".

>وانتقد الشعارات وصيحات الاستهجان التى وجهها أنصار عون فى مظاهراتهم اليوم تجاه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.

وعلى صعيد أزمة تمديد خدمة قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى التى أثارت استياء عون .. قال درباس إن "قائد الجيش يتعين دائما بتوافق معين من قبل رئيس الجمهورية بالتوافق مع القوى السياسية الأخرى لكن هناك فئات مسيحية فى الحكومة ترفض تعيين قائد للجيش دون أن يكون لرئيس الجمهورية دور فى اختياره بسبب خلو منصب الرئاسة مما يعنى أن المشكلة مسيحية - مسيحية" .

>