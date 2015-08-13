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انتبه.. تناول المسكنات والمضادات الحيوية عند الإصابة بضربة الشمس خطر

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انتبه.. تناول المسكنات والمضادات الحيوية عند الإصابة بضربة الشمس خطر انتبه.. تناول المسكنات والمضادات الحيوية عند الإصابة بضربة الشمس خطر
عند التعرض للإصابة بضربة شمس فى تلك الأجواء الساخنة التى نعيشها فى تلك الفترة من العام، يخطئ البعض بتناول العقاقير رغبة فى محاولة خفض درجات حرارة الجسم، أو التخلص من الأعراض.

تناول العقاقير الطبية عند الإصابة بضربة الشمس فعل خاطئ


>يحذر الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، من تناول أية عقاقير دوائية عند الشعور بأعراض ضربة الشمس، والتى يعانى فيها المريض من الشعور بالإعياء والدوار، مع ارتفاع درجات حرارة الجسم والميل للقىء.

تعاطى المسكنات والمضادات الحيوية عند الإصابة بضربة شمس خطير


>وتابع الدكتور منيسى تحذيره قائلا: "عندما يتعرض الجسم لفترات طويلة لأشعة الشمس الساخنة، يصبح عرضة للإصابة بضربة شمس، ما يجعل وظائفه الحيوية فى خطر، وتناول أيه عقاقير دوائية كالمسكنات أو المضادات الحيوية دون استشارة مختص يساعد على رفع درجة حرارة الجسم، ويزيد من أعراض ضربة الشمس سوءا، كما يزيد من سخونة أجهزة الجسم".

ونصح منيسى بالابتعاد عن تعاطى العقاقير دون استشارة مختص، خاصة فى حالة الإصابة بضربات الشمس بدرجاتها، ويجب العرض السريع على أقرب طبيب أو مستشفى لاتخاذ اللازم.

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مصر 365