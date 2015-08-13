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حبس مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة لاتهامه بتقاضى رشوة

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حبس مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة لاتهامه بتقاضى رشوة حبس مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة لاتهامه بتقاضى رشوة
أمر إسلام خطاب وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس مدير مكتب تموين بيجام بحى غرب شبرا الخيمة، أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتقاضى مبلغ 4000 جنيه رشوة لإنهاء إجراءات رخصة بقال تموين بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وصلت لجمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية حول تلقى "فتحى.ع.ج" - مدير مكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة رشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بقال تموين بالمخالفة للقانون فأخطر الرقابة الإدارية وتم تسجيل المكالمات وتصوير الواقعة وتمكن العميد خالد حجاب والمقدم أحمد مبارك من ضبط المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من "هانى.أ.إ " مبلغ 4 آلاف جنيه كرشوة لتسهيل استخراج رخصة محل بقالة تموين وأخذ منهم مبلغ ألف جنيه وتم تسجيل جميع المكالمات بينه وبين المتهم وتم ضبطه أثناء تقاضيه باقى المبلغ وبمواجهة المتهم بالتسجيلات الصوتية أقر بأن ما تم تسجيله هو صوته.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5407 إداري لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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مصر 365

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