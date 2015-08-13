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بالفيديو.. ننشر اعترافات المتهم فى حادث اغتيال جاسى ابنة ضابط الفيوم

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بالفيديو.. ننشر اعترافات المتهم فى حادث اغتيال جاسى ابنة ضابط الفيوم بالفيديو.. ننشر اعترافات المتهم فى حادث اغتيال جاسى ابنة ضابط الفيوم
اعترف المتهم محمود فرحات محمود على، الذى تم ضبطه مؤخرا لتورطه فى حادث مقتل الطفلة جاسى نجلة ضابط الشرطة المقدم شريف سامى، بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وقال المتهم فى اعترافاته، رصدت تحركات المقدم شريف سامى، وأبلغت القيادى الإخوانى عبدالسلام عطية حتيته بشير "مسئول اللجان النوعية بمراكز "سنور، طامية، بندر الفيوم" بالمعلومات التى حصلت عليها بشأن الضابط، حيث أمر باغتياله.

وأضاف المتهم أن اللجان النوعية للإخوان استهدفوا الضباط وأطلقوا عليه الرصاص، وأن الشرطة توصلت لمكان اختبائهم بإحدى المناطق الزراعية أثناء عقدهم لقاء تنظيمى مع عدد من أعضاء اللجان النوعية، أسفرت عن مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية).


>بالفيديو.. الداخلية: سقوط المتهم برصد تحركات ضابط الفيوم واغتيال طفلته جاسى

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