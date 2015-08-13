محافظ الإسماعيلية: توزيع أراضى مشروع قرية الأمل نهاية الأسبوع المقبل

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع قرية الأمل الجديدة نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لتسليم 250 قطعة أرض موزعة بواقع 217 للخريجين، و20 قطعة لصغار المزارعين، و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى عدد 530 منزلا تم بناؤها وتشيدها وتزويدها بكل المرافق والخدمات الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن قرية الأمل تقع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، التى تقع على بعد 15 كيلو مترا من الإسماعيلية بشرق القناة، وتضم القرية عدد 514 صوبة زراعية وعدد 68 بيتا زراعيا مزودة بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى، وقد تم ضمها بقرار رئاسى إلى المنطقة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم نشره بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى مشروع وادى التكنولوجيا.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرية الأمل لتوزيع 250 قطعة أرض على الخريجين والذين فازوا فى القرعة التى تمت فى الشهر الماضى، باستاد الإسماعيلية وبحضور عدد كبير من مديرى الإدارات الزراعية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، كما قام وزيرا الرى والزراعة بتفقد القرية الاثنين الماضى أثناء زيارتهما للإسماعيلية.

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http://www.youm7.com/story/2015/8/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85/2300305#.VcuwDfmqqko