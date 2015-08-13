يوسف الحسينى يطالب بنقل تكييفات الوزراء لعنابر المرضى بالمستشفيات

طالب الإعلامى يوسف الحسينى، خلال برنامجه السادة المحترمون المذاع حاليا على قناة أون تى فى، بضرورة نقل التكييفات المتواجدة بكثافة فى غرف الإداريين والوزراء إلى عنابر المرضى فى المستشفيات كنوع من مواجهة الأزمة الخاصة بموجة الجو الحارة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسين، مسئول التطوير بمستشفيات الصحة الصحية، ردا على ما قاله الحسينى إن نقل تكييفات الوزراء والإداريين لعنابر المرضى بالمستشفيات ليست الحل لأزمة وفاة المرضى بمستشفيات الصحة النفسية، وأن المشكلة الحقيقة تبقى فى عدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية بالتطوير فى المستشفيات وبيروقراطية الإجراءات جعلت مسئولى مستشفى الصحة بأسيوط يرفضون تركيب تكييفات بالمستشفى لأن قرار رئيس الوزراء كان ترشيد النفقات وهو ما فهموه خطأ، وبالتالى طبقوه خطأ".

وأضاف الدكتور أحمد، أن هناك 61 حالة ماتت فى مصر وليسوا مرضى نفسيين، وأنه خلال خطة التطوير طالب بـ319 مليون جنيه لكن الموافقة تمت على 46 مليون جنيه، وهم لا يكفوا لإنشاء شبكة غاز، وبالنسبة لمستشفى الخانكة، أنه تم تركيب خطة مياه وتم تنفيذ ربط الصرف الصحى، وطرح مطبخ مركز ومولدات كهرباء بـ3 ملايين و500 ألف جنيه، وبصدد إنشاء مركز لعلاج الإدمان داخل المستشفى، موضحاً أنه تم التعامل مع الأزمة، الخاصة بالموجة الحارة، وجارى تركيب تكييفات للمرضى.