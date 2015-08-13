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محافظ كفر الشيخ يحظر الدروس الخصوصية بالمحافظة

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محافظ كفر الشيخ يحظر الدروس الخصوصية بالمحافظة محافظ كفر الشيخ يحظر الدروس الخصوصية بالمحافظة
أصدر الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تعليماته للدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بحظر الدروس الخصوصية والتصدى لها بكل حزم، وتفعيل القانون فى هذا الشأن سعيا نحو القضاء على الدروس الخصوصية بجميع المراحل التعليمية .

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يتم حالياً الاستعداد لتطبيق مشروع المعامل الافتراضية والمناهج التفاعلية فى مواد الكيمياء والفيزياء والإحياء والجيولوجيا والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، للقضاء على الدروس الخصوصية، حيث إن هذه المناهج يتم نشرها وتوفيرها على موقع الوزارة و”يوتيوب” والقنوات التعليمية الجديدة وتدريسها فى شكل محاضرات لطلاب الثانوية العامة ومراكز التقوية، بالإضافة إلى وضعها على” cd” للطلاب.

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مصر 365