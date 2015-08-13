أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول الأوميجا-3 لمدة 3 أشهر يحمى من الإصابة بالشيزوفرينيا

Google+ Print
تناول الأوميجا-3 لمدة 3 أشهر يحمى من الإصابة بالشيزوفرينيا تناول الأوميجا-3 لمدة 3 أشهر يحمى من الإصابة بالشيزوفرينيا
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للأوميجا-3 أو زيت السمك، وكشفت مؤخرًا دراسة أسترالية حديثة أن تناول زيت السمك قد يساهم فى الحد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية الخطيرة.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ملبورن الأسترالية، إلى أن تناول مكملات الأوميجا-3 لمدة 12 أسبوعًا ساهم فى خفض فرص الإصابة بالشيزوفرينيا لمدة 7 سنوات كاملة.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض النفسية انخفضت فرص إصابتهم بالشيزوفرينيا بمعدل 4 أضعاف خلال 7 سنوات لاحقة حال تناول الأوميجا-3 لمدة 3 شهور، وكانت النتائج أكثر وضوحًا بين الشباب.

وأضاف الباحثون أن الأدوية النفسية المختلفة لم تساهم فى إحداث أى تأثيرات إيجابية إضافية، بل على النقيض تمامًا فهى تسببت فى الكثير من الآثار الجانبية الخطيرة مثل الوزن المفرط والضعف الجنسى، بينما لم تتسبب الأوميجا-3 فى أى آثار جانبية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Communications"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر أغسطس الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365