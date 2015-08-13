تناول الأوميجا-3 لمدة 3 أشهر يحمى من الإصابة بالشيزوفرينيا

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للأوميجا-3 أو زيت السمك، وكشفت مؤخرًا دراسة أسترالية حديثة أن تناول زيت السمك قد يساهم فى الحد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية الخطيرة.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ملبورن الأسترالية، إلى أن تناول مكملات الأوميجا-3 لمدة 12 أسبوعًا ساهم فى خفض فرص الإصابة بالشيزوفرينيا لمدة 7 سنوات كاملة.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض النفسية انخفضت فرص إصابتهم بالشيزوفرينيا بمعدل 4 أضعاف خلال 7 سنوات لاحقة حال تناول الأوميجا-3 لمدة 3 شهور، وكانت النتائج أكثر وضوحًا بين الشباب.

وأضاف الباحثون أن الأدوية النفسية المختلفة لم تساهم فى إحداث أى تأثيرات إيجابية إضافية، بل على النقيض تمامًا فهى تسببت فى الكثير من الآثار الجانبية الخطيرة مثل الوزن المفرط والضعف الجنسى، بينما لم تتسبب الأوميجا-3 فى أى آثار جانبية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Communications"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر أغسطس الجارى.