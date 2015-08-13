نصائح للتخلص من الإجهاد الشديد فى الحر أهمها الابتعاد عن السكريات

من منا لا يعانى من الشعور بالإجهاد عند بذل أقل مجهود خلال هذا الطقس الحار! فلم يعد الكثير منا يقوى على هذه الأجواء الحارة ، ودائما ما يرتبط الحر بالإجهاد، ما يجعل من الضرورى على الشخص الاهتمام بنظامه الغذائى والحياتى والبدنى للتخلص من هذا الشعور الملازم به طوال أيام الصيف.

وتوضح الدكتورة هبه صلاح أخصائية التغذية العلاجية أن الشعور بالإجهاد فى الموجات الحارة، ناتج عن إفراز كميات كبيرة من العرق، وزيادة فرص تعرض الجسم للإعياء والهزلان والضعف.

>ولذا تقدم الدكتورة هبة مجوعة من النصائح التى تساعد الشخص على الصمود وعدم الشعور بالإجهاد الدائم خلال فصل الصيف:

- تنظيم النظام الغذائى اليومى، ويجب أن يتضمن الكثير من الخضراوات الورقية.

>- إمداد الجسم الدائم بالسوائل والمياه ما يمكن الجسم من الشعور بالنشاط.

>- تقليل تناول الأطعمة الدسمة والسكريات، والمعجنات، وكلها سبب فى الإصابة بحالة من الإجهاد.

>- التركيز على تنظيم المجهود البدنى اليومى، وتقليله قدر الإمكان، ويكون المجهود للأشياء الضرورية فقط دون الحاجة لبذل مجهود إضافى زائد.

>- الامتناع عن السير أو الجرى والتمشية فى الطقس الحار وتحت أشعة الشمس الحارة.

>- التركيز على الفاكهة اللذيذة والخفيفة والمليئة بالترطيب، كالشمام والبطيخ والأناناس.