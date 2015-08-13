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دراسة: الزبدة واللبن كامل الدسم لا يسببان الوفاة المبكرة

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دراسة: الزبدة واللبن كامل الدسم لا يسببان الوفاة المبكرة دراسة: الزبدة واللبن كامل الدسم لا يسببان الوفاة المبكرة
مفاجأة كبيرة فجرها بحث طبى جديد نشر مؤخرًا بخصوص الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، حيث أشارت دراسة كندية مثيرة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الزبدة أو القشدة لا يصبحون أكثر عرضة لحدوث الوفاة المبكرة كما يعتقد الكثيرون.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ماكماستر الكندية وشملت تقييم مئات الآلاف من سجلات المرضى، أنه لا توجد علاقة بين تناول المشبعة الموجودة بالزبدة واللبن كامل الدسم وبين ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر من النوع الثانى.

ولفت الباحثون أن هذه النتائج تثير المزيد من الشكوك حول التوصيات الحالية، والتى يتخطى عمرها الثلاثين عامًا، والتى تحذر من تناول الزبدة واللبن كامل الدسم واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان لأنها غنية بمستويات عالية من الدهون المشبعة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية البريطانية ""British Medical Journal، وكما نشرت عل الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر أغسطس الجارى.

وفى الوقت نفسه، حذر باحثون بجامعة كينج كولدج لندن البريطانية من الإفراط فى تناول السمن والقشدة اللحوم الحمراء الغنية بالدهون، مؤكدين أنه من الحماقة الاعتماد على النتائج الجديدة وحدها، وتجاهل المعتقدات الطبية الثابتة على مدار السنوات الماضية، ويجب إجراء المزيد من الأبحاث الطبية التأكيدية.

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مصر 365

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