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بالصور... كيف تروّج كريستينا صوايا للسياحة في لبنان؟

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بالصور... كيف تروّج كريستينا صوايا للسياحة في لبنان؟ بالصور... كيف تروّج كريستينا صوايا للسياحة في لبنان؟

الأربعاء 12-08-2015 20:41

أنهت كريستينا صوايا تصوير وثائقي بعنوان "لبنان لؤلؤة الشرق 2015"، حيث ينقل هذا الوثائقي ،الذي استغرق تنفيذه ثلاثة أشهر، الصورة الإيجابيّة للبنان إنطلاقاً من الإطار السياحي والعمراني.
 

وزارت كريستينا أثناء التصوير مُعظم المناطق اللبنانيّة التي تحمل الطابع السياحي لتلقي الضوء على التنوّع الذي تتميّز به الخارطة اللبنانيّة في هذا المجال بين السياحة الأثريّة والرياضيّة والترفيهيّة والدينيّة.وشمل الوثائقي أيضاً أبرز المشاريع العمرانيّة التي تشجّع المغترب اللبناني ليكون جزءاً من هذا التطوّر.
 

وأعربت كريستينا عن سعادتها باختيارها لتصوير الوثاقي "لبنان لؤلؤة الشرق" للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أنّ أكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة هو النظر بإيجابيّة لمعرفة قيمة لبنان وأهميّة السياحة كنقطة قوّة داعمة لإقتصاد البلد. وشكرت كريستينا فريق العمل المحترف الذي نفذ المشروع وأحاطها لتقدّم أفضل صورة عن لبنان.
 

وقد تم تنفيذ هذا الوثائقي بالتعاون مع وزارة السياحة، وهو من كتابة وإعداد باسكال سيقلي وإخراج جو سيقلي وإنتاج لـ "Extreme advertising production house".
والجدير ذكره أنّ هذا الوثائقي سوف يُعرض إبتداءً من نهاية الأسبوع على كافة الشاشات اللبنانيّة.

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سيدتي