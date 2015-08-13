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الظهور الأول لشقيقة روبي بعد الحمل وغياب علا غانم في عرض "حارة مزنوقة"

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الظهور الأول لشقيقة روبي بعد الحمل وغياب علا غانم في عرض "حارة مزنوقة" الظهور الأول لشقيقة روبي بعد الحمل وغياب علا غانم في عرض "حارة مزنوقة"

الخميس 13-08-2015 00:17

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

احتفل صناع فيلم "حارة مزنوقة" بالعرض الخاص للفيلم، مساء أمس، في سينما "مول العرب" بحضور أبطاله أحمد فتحي، وأيمن منصور، و خالد حمزاوي، والمخرج بيتر ميمي، كما حضر الفنان عمرو عبد العزيز، و محمد أحمد ماهر، وحسناء سيف الدين، ومجموعة من الوجوه الشابة التي جاءت لتهنئة صناع العمل ببداية عرض الفيلم جماهيرياً.

كما حضرت الممثلة ميريهان شقيقة الفنانة روبي والتي بدت علامات الحمل بشكل كبير عليها، في وقت تغيبت روبي التي اعتادت الظهور مع شقيقتها في كل المناسبات كونها في الشهور الأخيرة من الحمل.

أما بطلة الفيلم علا غانم، فتغيبت عن العرض بسبب تواجدها في أمريكا، حسب ما قيل، وذلك منذ أن انتهت من تصوير مسلسلها "ولي العهد" مع حمادة هلال، حيث تقيم في أمريكا مع زوجها وبناتها على أن تعود في أخر شهر آب.

تدور أحداث الفيلم حول "هايدي" التي تقوم بأعمال غير مشروعة، وتحاول إيقاع ثلاثة شبان من أبناء الطبقة الفقيرة وتورطهم في أعمالها، وتقوم باستغلالهم خصوصاً وإنهم يعانون من البطالة.

وكان من المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر الماضي، لكن شركة الإنتاج قررت الابتعاد عن الموسم السينمائي، بسبب ازدحام الأحلام فيه.

 

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