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جاكلين فرنانديز تحتفل بعيد ميلاها مع أكشاي وسيدهارث

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الأربعاء 12-08-2015 14:51

احتفلت نجمة بوليوود Jacqueline Fernandez بعيدها الثلاثين مع النجمين Akshy Kumar و Sidharth Malhotra.

Fernandez نشرت صوراً على حسابها الخاصّ على إنستغرام، تظهر فيها مع صديقيها Kumar و Malhotra اللذين يشاركاها بطولة فيلم "Brothers".

Jacqueline استغلّت وجودها مع صديقيها أثناء تصوير لقطات الدعاية لفيلم "Brothers" في مخيم قوى الأمن الهندية في نيودلهي لتحتفل بعيدها الثلاثين.

يُذكر أنّ فيلم "Brothers" سيكون في دور السينما في 14 آب/أغسطس الجاري.

 

جاكلين فرنانديز امرأة العام وبانيكر كريشنان رجله

 

 

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