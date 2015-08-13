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بالفيديو...ابن عاصي الحلاني يفضح الصحافة

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بالفيديو...ابن عاصي الحلاني يفضح الصحافة بالفيديو...ابن عاصي الحلاني يفضح الصحافة

الخميس 13-08-2015 00:54

تدوالت مواقع إلكترونية عدة خبرا بعنوان "ابن عاصي الحلاني ينجو من حادث على دراجة نارية"، وعند مشاهدة الفيديو المرفق، يتبين أن الوليد ابن عاصي كان يقود دراجة نارية مع أحد مرافقي والده، وأثناء القيادة نظر الوليد إلى الكاميرا ليظهر وجهه في الفيديو الذي كان يصوّره

المرافق، وإذ به يخرج قليلاً عن المسار، ما دفع المرافق للقول له وهو يضحك: "كدنا نقع انظر أمامك"، ونشر بعدها المرافق الفيديو على حسابه الخاص في موقع "انستغرام".

مرة جديدة تسقط المواقع الالكترونية في فخ المبالغة واختلاق الاخبار والاتجاه نحو المبالغة المفرطة لزيادة عدد القراء، ولو على حساب طفل مراهق

والأنكى ان المواقع نقلت الخبر حرفيا، دون تكليف نفسها عناء مشاهدة الفيديو، لافتعال اثارة من مجرّد لا يستحق أن يتداوله حتى عاصي نفسه.

المهم أن الوليد ابن عاصي لم يتعرض لحادث على الدراجة النارية، وهو بخير، ويبدو من الفيديو أنه كان يمضي وقتاً ممتعاً مع مرافق والده.

شاهد فيديو وليد ابن عاصي الحلاني على الدراجة النارية:

 

 

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