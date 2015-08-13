أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بين مرضه ومرض ابنته...الرحلتان الأصعب في حياة نور الشريف

Google+ Print
بين مرضه ومرض ابنته...الرحلتان الأصعب في حياة نور الشريف بين مرضه ومرض ابنته...الرحلتان الأصعب في حياة نور الشريف

الخميس 13-08-2015 01:43

رحلتان صعبتان قام بهما النجم نور الشريف خلال فترتين من حياته، بين واحدة وأخرى سنوات قليلة. فهو لم يكد ينتهي من رحلة ابنته سارة مع المرض حتى لاحقه هو أيضاً.

بدأت العوارض الأولى لمرض سارة ابنة نور الشريف، التي تعمل مساعدة مخرج، بشعورها ببعض الآلام، فاصطحبها والدها إلى الأطباء في ، إلا أنهم فشلوا في تشخيص مرضها. ونصحه المقرّبون منه بالسفر إلى فرنسا للعلاج، حيث تعدّدت آراء الأطباء أيضاً حول حالتها.

ثمّ نصحه أحد أصدقائه بالسفر إلى إنجلترا، فسافر مصطحباً ابنته وزوجته بوسي ليتمّ تشخيص المرض على أنه فيروس نادر، وهو ما تطلّب إجراء عمليّة جراحية. وقد أجرتها سارة، ونجحت العملية التي استغرقت ثلاث ساعات. لكن نور لم يتمالك نفسه من شدّة المفاجأة فأصيب بإغماء، لأنه لم يكن وقتها قد تذوّق طعم النوم لمدّة أسبوع كامل.

الأزمة الثانية التي مرّ بها نور الشريف كانت مرضه، إذ أصيب بسرطان الرئة، ولم يكشف عن حقيقة المرض، بل اكتفى بالقول إنّ ما يعاني منه هو ماء زائد على الرئة.

بعدها، اختفى نور عن الأنظار، وكشف عن أنه في رحلة علاج في لندن. ثمّ عاد نور وقام بإجراء لقاءات تلفزيونية، منها لقاء أوجع قلوب جمهوره، عندما كشف أن لا أحد من الفنانين يسأل عنه في مرضه سوى سمير صبري فقط، فكان تصريحاً مؤلماً صادراً عن نجم، لم يقصّر يوماً في تقديم المساعدة للغير. ويشهد على ذلك جيل كامل من الوجوه الجديدة التي خرجت من مدرسته الفنية.

الرحلة العلاجية الأخيرة لنور أثارت جدلاً، وكثرت التصريحات من نقابة الممثلين حول مرضه. فمنهم من رفض الحديث عن مرضه، وآخرون أكدوا أن حالته حرجة، ولم يتم الكشف عمّا يعانيه نور الشريف.

كان نور قد تخلى عن حذره، وشارك جمهوره آلامه في رسالة كتبها على "فيس بوك" قبل شهر رمضان، حين أعرب عن رغبته في الوقوف أمام الكاميرا من جديد. لكن رغبته لم تتحقق، على الرغم من أنه أصبح نجم الشاشات خلال الساعات الماضية. نجم سيبقى مخلداً في ذاكرة من عرفه وأحبّه إلى الأبد. رحم الله نور الشريف.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري