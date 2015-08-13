النجم كريس كلاين حبيب كايتي هولمز السابق يدخل القفص الذهبي

تزوج الممثل الأمريكي Chris Klein من حبيبته Laina Rose Thyfault بعد علاقة حب دامت 4 سنوات.

Klein نجم American Pie البالغ من العمر 36 عاماً و Thyfault التي تصغره بـ 6 سنوات، أقاما حفل الزفاف ليلة السبت في منتجع Rainbow Ranch بولاية تكساس الأمريكية، بحضور 115 شخصاً من الأهل والاصدقاء.

وكشفت صحيفة Latime الأمريكية أن Chris وقع في غرام Laina Rose منذ أن إلتقيا في إحدى حفلات الزفاف، وبعد 3 سنوات عرض الزواج عليها خلال وجودهما على شاطئ Venice في إيطاليا.

يشار إلى أن Chris Klein عاش في العام 2000 علاقة عاطفية مع النجمة Katie Holmes، وأعلنا خطوبتهما في الـ 2003 ثم إنفصلا في الـ 2005.