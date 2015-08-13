الرئيس الفلسطينى يهاتف الفنانة بوسى لتقديم العزاء فى رحيل نور الشريف

اتصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، بالفنانة بوسى، زوجة الفنان القدير الراحل نور الشريف، وعزاها برحيله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس أبو مازن قدم فى الاتصال تعازيه الحارة لزوجة الفقيد وأسرته، باسمه شخصيا وباسم الشعب الفلسطينى وقيادته، مشيدا بإسهامات الراحل فى الدفاع عن قضايا الشعوب العادلة ومناصرتها وفى مقدمتها قضية فلسطين.

وأكد الرئيس الفلسطينى أنه يشارك أسرة الفقيد الحزن والألم برحيله، بأن يشمله بعفوه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.