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بريطانيا تدين مقتل كرواتى على يد تنظيم داعش الارهابى فى مصر

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بريطانيا تدين مقتل كرواتى على يد تنظيم داعش الارهابى فى مصر بريطانيا تدين مقتل كرواتى على يد تنظيم داعش الارهابى فى مصر
أدان وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند مساء اليوم الأربعاء مقتل كرواتى على يد تنظيم داعش الارهابى فى ، مجددا وقوف بلاده بجانب مصر وكرواتيا فى مواجهة الارهاب.

وقال فيليب هاموند فى بيان صادر عن الخارجية البريطانية "إن صح هذا النبأ، أدين بأشد العبارت وأنه جريمة قتل وحشية للرهينة الكرواتى توميسلاف سالوبتش على يد داعش ."

وأضاف "أتوجه بالتعازى والمواساة لعائلته وزملائه وكافة أفراد الشعب الكرواتي. سوف تقف بريطانيا إلى جانب مصر وكرواتيا بينما نواصل التصدى لهذا النوع من الإرهاب غير الإنساني."

يذكر أن رئيس الوزراء الكرواتى زوران ميلانوفيتش قد صرح اليوم انه لا يستطيع تأكيد اعدام احد مواطنيه فى مصر بقطع رأسه، وهو ما أعلنه تنظيم داعش الارهابي.
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