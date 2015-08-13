محام سعودى: الإرهاب يشغل حيزا كبيرا من تفكير واهتمام المملكة

أكد المحامى السعودى طارق الشامى أن تكريمه من قبل الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة يعد بمثابة تكريم للمملكة العربية السعودية ، التى تولى اهتماما بالغا فى خدمة القضايا المجتمعية على كل الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وأشار إلى أن المملكة سباقة ولها الريادة فى وضع استراتيجيات خدمية وتنوعية لكل القضايا والمحاور الإنسانية.

وقال الشامى: تكريمى هو بمثابة تكريم لكل سعودى لديه رؤية صادقة فى خدمة الوطن وشعور بالانتماء والولاء بأن يؤدى كل منا دوره وواجباته نحو تحقيق السلم والأمن للمجتمع.

وتابع أن قضية الإرهاب تشغل حيزا كبيرا من التفكير والاهتمام، قائلا: "أرى أن التكاتف العربى فى تلك المرحلة أصبح ملحا وضروريا لمواجهة هذا الفكر الدخيل على الأمة العربية، وذلك من خلال إنشاء كيانات حقوقية عربية وسياسية لتتولى الدفاع عن هذا الأمر بالتوازى مع الحلول العسكرية".

وأضاف المحامى السعودى: هناك تحد كبير من قبلنا للدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والشباب والدفاع عن الظلم والفساد، وهو ما جعلنا ننشئ مؤسسة تراحم بالتعاون مع مجموعة من المحامين للتولى الدفاع عن تلك القضايا فى ظل بيئة سياسية تتيح العمل الديمقراطى والإنسانى دون معضل أو مشكلات تقف ضد نوعية هذا العمل، وأكد أن المحامين السعوديين فى خدمة القضايا وإلى أى مدى هناك توافق بينهم وبين المؤسسات القضائية بالمملكة.

وشدد على أن دور المحامين فى المملكة إيجابى ويشار إليه بالبنان، ويكفى أن المحامين يحملون على عاتقهم الدور التوعوى القانونى وأهميته لكل الأشخاص فى المملكة من طبيعيين واعتباريين، وهناك طفرة نوعية حقيقية فى تطوير الأنظمة والقوانين من قبل ولاة أمرنا، ونأمل أن يستمر الدعم ويحصل المحامون السعوديون على مزايا جديدة كالحصانة والتنظيم النقابى وغيره، وإن كنا نثق فى قادتنا وحكامنا فى أن يزللوا كل العقبات أمامنا وهو عهد نراه جديدا مع خادم الحرمين الشريفين لأهمية دور المحامين والقضاة سواء.