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جيش لبنان يعتقل 2522 شخصاً من جنسيات مختلفة متورطين بأعمال إرهابية

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جيش لبنان يعتقل 2522 شخصاً من جنسيات مختلفة متورطين بأعمال إرهابية جيش لبنان يعتقل 2522 شخصاً من جنسيات مختلفة متورطين بأعمال إرهابية
القى الجيش اللبنانى القبض على 2522 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال شهر يوليو الماضى بسبب تورط بعضهم بالإرهاب، فى اطار التدابير الأمنية التى اتخذتها وحدات الجيش فى المناطق اللبنانية.

وأضاف الجيش فى بيان صدر عنه اليوم الاربعاء، أن أسباب القاء القبض على هؤلاء الاشخاص تعود إلى تورط بعضهم "فى جرائم ارهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة اسلحة وممنوعات".

وتابع البيان أن البعض الآخر من الموقوفين ارتكبوا "مخالفات عديدة تشمل التجوال داخل الاراضى اللبنانية من دون اقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون اوراق قانونية، وقد شملت المضبوطات 211 سيارة و3 شاحنات و22 زورق صيد، 135 دراجة نارية وكميات من الاسلحة".

وقال البيان إنه "تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
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