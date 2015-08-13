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الزمالك يمنح رقم 10 ' للوحيد الذي طلبه '

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الزمالك يمنح رقم 10 ' للوحيد الذي طلبه ' الزمالك يمنح رقم 10 ' للوحيد الذي طلبه '

منح الزمالك لاعبه الجديد أحمد حمودي جناح بازل المنتقل على سبيل الإعارة القميص رقم 10 الذي أصبح شاغرا بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة لمراسل FilGoal.com يوم الخميس: "أحمد حمودي هو اللاعب الوحيد الذي طلب ارتداء القميص رقم 10 بشكل رسمي".

وأضاف "منحنا القميص لحمودي بناء على طلبه".

وكانت تقارير قد ظهرت حول رغبة باسم مرسي ومصطفى فتحي في ارتداء القميص رقم 10 في الموسم المقبل.. لكن الزمالك حسم ذلك بقرار مدير الكرة.

وكان اللاعب قد تعاقد مع الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم من بازل.

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